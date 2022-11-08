"Казмунайгаз" будет строить нефтехранилища

8 ноя. 9:10

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" по примеру Китая построить на западе страны крупное нефтехранилище.

"Актуальный вопрос – наращивание мощностей нефтехранилищ. На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай", - заявил Токаев сегодня на встрече с общественностью Атырауской области республики, передает РИА Новости.

"Поручаю компании "Казмунайгаз" с учетом экологических требований рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области. Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ", - сказал президент.