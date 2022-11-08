СМИ: Турция предложила России хранить ее зерно на своих складах

8 ноя. 8:58

Россия может начать использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна, что было бы выгодным для обеих сторон, - пишет портал ekonomi.haber7 со ссылкой на главу Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрена Гюнхана Улусоя.

"В последнее время российская сторона начала искать в Турции крупные зерновые склады. Москва планирует превратить Турцию в "зерновой центр". Есть планы хранить всю продукцию в Турции и распространять ее отсюда. Это будет великое решение для нашей страны", - цитирует слова Улусоя РИА Новости со ссылкой на портал.

Имея 8,5 млн т лицензированных складских мощностей и мощностей по хранению в портах, Турция обладает достаточной инфраструктурой для этого. Также это позволит снизить цены на грузоперевозки, что станет важным шагом в плане предложения, - добавил Улусой.