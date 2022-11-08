Трамп готовит "важное заявление"

8 ноя. 8:44

Бывший президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), - заявил он накануне на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо.

Сегодняшние промежуточные выборы, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, могут стать "спасительными для страны". "15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич во Флориде", - указал 45-й президент США, передает ТАСС.

Ранее ожидалось, что Трамп объявит о планах участвовать в борьбе за Белый дом после промежуточных выборов. Некоторые источники американских СМИ называли в качестве даты такого объявления 14 ноября. 22 октября на митинге в штате Техас Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, отметив, что готов на это пойти, чтобы США вновь стали "успешной, безопасной и великой" страной.