СМИ: "цербер" захватывает Бразилию

8 ноя. 8:28

Уже в двух штатах Бразилии выявлен вариант коронавируса BQ.1, получивший неофициальное название "цербер" и угрожающий новой волной пандемии, - сообщил портал G1.

"Распространение варианта BQ.1 COVID-19 подтверждено в штате Риу-Гранди-ду-Сул, это первый выявленный случай. В Бразилии ранее он уже был обнаружен в Рио-де-Жанейро", - говорится со ссылкой на государственный центр надзора за здоровьем CEVS, передает РИА Новости.

Подвариант BQ.1 штамма "омикрон" показал высокую способность к передаче по сравнению с другими циркулирующими сейчас в Бразилии вариантами COVID-19, потенциал распространения этой разновидности вируса вызывает опасения органов здравоохранения различных стран.

Вариант, получивший название "цербер", представляет собой сублинию "омикрона" BA.5, содержащую дополнительные мутации, несколько сотен подтвержденных случаев данного варианта было выявлено к концу октября почти в 30 странах.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что вариант коронавируса "цербер", выявленный и в России, не опаснее других линий "омикрона", по сравнению с "дельтой" он протекает легче, однако более заразен.