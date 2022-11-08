Байден дал свой прогноз итогов промежуточных выборов в США

8 ноя. 8:12

Проходящие сегодня в США промежуточные выборы в обе палаты Конгресса кардинально изменят расстановку сил в высших органах законодательной власти страны, - гласят результаты проведенных опросов. И в Палате представителей, и в Сенате республиканцы планируют стать большинством.

Это пошатнет позиции не только Демократической партии, но и действующего президента США Джо Байдена, которому в случае однозначной победы республиканцев вряд ли удастся переизбраться на второй срок.

Байден, вовсю участвовавший в предвыборной кампании кандидатов от своей партии, не давал никаких прогнозов по итогам промежуточных выборов и лишь за несколько часов до открытия избирательных участков ответил на несколько вопросов журналистов президентского пула.

Он выразил уверенность, что в Сенате демократы останутся в большинстве, затем быстро растерял весь свой оптимизм, признав, что реальность для него в случае победы республиканцев в Конгрессе "будет сложной", - передает "АиФ".