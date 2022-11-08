СМИ: Минобороны РФ выступило за введение НВП в школах

8 ноя. 7:57

Министерство обороны России поддержало введение начальной военной подготовки (НВП) в школах и профтехучилищах, - пишет газета "Известия" со ссылкой на ответ замминистра обороны Валерия Герасимова руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову.

"Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается", - говорится в тексте ответа министра, передает ТАСС.

Новый предмет необходимо преподавать в течение последних двух лет обучения, а также выделить на него не менее 140 часов, - считают в Минобороны.

Также ведомство рекомендует предусмотреть профессиональную переподготовку имеющихся преподавателей по предмету в целях успешного обучения. В случае нехватки кадров предлагается набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет участникам боевых действий.

Напомним, ранее в программе старших классов общеобразовательных школ СССР был предмет НВП, предполагавший знакомство со средствами индивидуальной защиты и стрелковым оружием, строевую подготовку, изучение структуры и истории Вооруженных сил.