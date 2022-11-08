Крымский мост закрыли для автомобилей до 16 часов

8 ноя. 7:44

Автомобильное движение по Крымскому мосту, соединяющему Крым с материковой частью в России, минувшей ночью было приостановлено до 16:00 мск из-за технологических работ, - сообщили в оперативном штабе Кубани.

"Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4.00 до 16.00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок.

Поезда по Крымскому мосту сегодня будут ходить штатно, а на время ограничения автомобильного движения запустят дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.