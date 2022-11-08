СМИ: Лондон договаривается с Вашингтоном о поставках СПГ

8 ноя. 7:14

Великобритания и США находятся на последнем этапе согласования сделки о поставках в королевство крупных партий сжиженного природного газа (СПГ) в следующем году, - пишет газета The Daily Telegraph.

Новый британский премьер Риши Сунак может объявить о заключении договоренности уже в ближайшие дни: американо-британское "партнерство в сфере энергетической безопасности" предусматривает продажу Великобритании до 10 млрд кубометров природного газа в сжиженной форме. Точные объемы поставок по-прежнему обсуждаются, однако итоговая цифра может быть так и не оглашена публично, - передает ТАСС.

Поставки СПГ из США с главой Белого дома Джо Байденом лично обсуждала и предшественница Сунака на премьерском посту Лиз Трасс.

Напомним, по состоянию на 2021 год почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером газа в Соединенное Королевство является Норвегия, а около 17% британского импорта составляют поставки СПГ, большую часть которых осуществляют Катар, США и Россия.