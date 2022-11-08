В аптеках Москвы пропал популярный антибиотик

8 ноя. 6:59

Московские аптеки столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, в Минпромторге России подтвердили факт дефицита.

В некоторых московских аптеках невозможно приобрести антибиотик на основе амоксициллина - "Амоксиклав". Фармацевт одной из столичных аптек сообщил, что приобрести его невозможно, и сложности с поставками испытывают и другие аптеки, так как на складах в Москве его "вообще нет", - передает РИА Новости.

В то же время в онлайн-сервисах по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru препарат все еще можно приобрести, а о данным маркетплейса "Здравсити", работающего с 21 тысячей аптек во всех регионах России, дефицита препаратов на основе амоксициллина и клавулановой кислоты не наблюдается, заявили РИА Новости в его пресс-службе.

Основные причины повышенного спроса на этот препарат - это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препарата в аптеках гражданами "про запас" несмотря на то, что препарат рецептурный, - пояснили в Минпромторге и заверили, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся.