В Грузии будут бесплатно прививать от гриппа до середины ноября

8 ноя. 6:45

Вакцинация против вируса гриппа в Грузии пока бесплатна для всех желающих до 15 ноября, - говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии с 21 сентября.

В рамках госпрограммы иммунизации ведомство закупило 200 тысяч доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur. Это одна из тех вакцин, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Вакцинация от гриппа в стране началась 21 сентября, - передает Sputnik Грузия.

Все желающие могут получить прививку в почти 400 медицинских учреждениях, задействованных в процессе вакцинации.

В мае этого года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа в Грузии не было с 2008-2009 годов.