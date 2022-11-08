СМИ: Турция запретила полеты российских самолетов с двойной регистрацией

8 ноя. 6:28

Власти Турции с начала ноября запретили пролет через свое воздушное пространство для российских самолетов с двойной регистрацией, сообщает РБК со ссылкой на члена совета директоров авиакомпании Nordwind Анну Подгорную и источники в двух российских авиаперевозчиках.

Теперь российским авиалайнерам приходится облетать Турцию, из-за чего, к примру, продолжительность рейсов в Египет выросла на 20–30 минут, что, впрочем, не отразилось на стоимости туров.

В Минтрансе в ближайшем будущем намерены обсудить с Анкарой данный вопрос, поскольку для исключения нарушения Чикагской конвенции бермудским властям необходимо исключить из своего реестра самолеты, которые зарегистрированы и эксплуатируются в России, и затягивание этой процедуры является грубым нарушением конвенции.

"Ситуация на сегодняшний день такова, что недружественные страны обвиняют нас в созданной ими же "двойной регистрации" и совершенно не замечают того, что сами же нарушают основные принципы Чикагской конвенции", - подчеркнул собеседник.