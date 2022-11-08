В США заявили о необходимости диалога с Россией

8 ноя. 5:25

США считают важным поддерживать каналы связи с Россией. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Вашингтон считает своим обязательством поддерживать каналы связи с Москвой.

"Мы считаем, что линии связи и каналы диалога важны, особенно во времена напряженности. Так что мы намеренно предпринимаем усилия, чтобы эти каналы связи не закрывались", - цитирует Прайса ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа также обратил внимание на то, что США практически в ежедневном режиме разговаривают с Россией через посольство в Москве. "Мы передаем сигналы через российское посольство в Вашингтоне. Так что для нас есть ряд способов, чтобы передать России сигналы, [имеющие] важность для двусторонних отношений", - поведал он.