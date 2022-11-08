Россия получила разрешение на строительство второго блока АЭС в Египте

Примерно через пять месяцев после начала возведения первого блока атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа" российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", при участии которой реализуется проект первой в Египте атомной электростанции, получила разрешение на строительство второго блока.

Как отмечает Al-Monitor, разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", расположенной к северо-западу от Каира, было выдано советом директоров Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта 31 октября. Согласно заявлению управления, в ведомство поступил запрос на получение разрешения на строительство первого и второго энергоблоков АЭС 13 января 2019 года. Через два года управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта представило предварительный отчет по анализу безопасности для первого и второго блоков АЭС. А 29 июня управление предоставило разрешение на строительство первого энергоблока.

Властями были проведены радиологические процедуры для обеспечения максимального уровня безопасности атомного объекта в Эд-Дабае в соответствии с самыми высокими международными стандартами". Управление также тщательно оценило различия между первым и вторым энергоблоками, а также провело ряд инспекций на АЭС "Эд-Дабаа", чтобы определить готовность к началу строительства второго блока.

Бывший вице-президент Управления атомных электростанций Египта Али Абдель Наби сообщил, что строительство второго блока включает в себя создание базы для защитного купола толщиной 4 метра - неотъемлемой части станции, защищающей все оборудование, подпадающее под действие системы безопасности, такое как активная зона реактора, парогенераторы и компрессор.

"Защитный купол спроектирован так, чтобы выдерживать землетрясения магнитудой 8 или столкновение с самолетом весом в 400 тонн, летящим со скоростью 150 метров в час, а также наводнения и сильные ураганы. Он защитит станцию от любого стихийного бедствия, предотвратив утечку любых радиоактивных веществ в окружающую среду", - добавил эксперт.

"После размещения всех деталей и тяжелого оборудования будут проведены эксплуатационные испытания, скорее всего они состоятся через четыре года. Любая атомная станция должна получить четыре разрешения: начало строительства, начало испытаний и загрузку топлива и, наконец, разрешение на ввод в эксплуатацию. Кроме того, АЭС должны получить еще две лицензии: одну для эксплуатации после завершения строительства, а другую для оценки после окончания 60-летнего срока службы реактора", - подчеркнул Абдель Наби.

В Египте считают АЭС "Эд-Дабаа" важным элементом стратегии развития страны, поскольку проект направлен на диверсификацию источников энергии и сохранение невозобновляемых природных ресурсов в дополнение к производству и выработке энергии, что поможет удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Это также чистый источник энергии с низким уровнем выбросов углерода, играющий важную роль в борьбе с глобальным потеплением.

Заказчиком и оператором проекта выступает управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта, а основными подрядчиками выступают госкорпорация "Росатом" и ее дочерние компании. Стоимость строительства АЭС составляет около $30 млрд.

"Выдача разрешения на строительство второго блока означает, что все идет по плану, и в строительстве АЭС продвинулись уже далеко. Это означает, что проект пока успешен", - сказал Al-Monitor участник Мирового энергетического совета Махер Азиз.

АЭС "Эд-Дабаа" будет построена на берегу Средиземного моря в три этапа: этап подготовки, начавшийся в декабре 2017 года; этап получения разрешений на строительство; и заключительный этап проведения испытаний. В рамках проекта будет построено четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый - это один из самых распространенных типов реакторов в мире.