В Узбекистане снизят цены на авиабилеты для пенсионеров

8 ноя. 1:34

Авиаперевозчик Uzbekistan Airways предоставит скидки на билеты для пожилых людей в ноябре, сообщает пресс-служба компании.

Скидки в размере 25% пенсионеры получат в честь "месяца туризма для пожилых людей" (ноябрь). Они будут распространяться на тарифы от эконом-класса и выше. Акция действует на внутриреспубликанские авиарейсы в период с 1 по 30 ноября 2022 года для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

При покупке билета необходимо иметь паспорт или ID-карту. Известно, что скидка предоставляется в филиалах Uzbekistan Airways Sales, она доступна и у агентов авиакомпании на территории Узбекистана.