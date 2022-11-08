К 2024 году в Ставропольском крае появится экотехнопарк

8 ноя. 0:21

В Невинномысске на создание экопромышленного парка выделят свыше 920 млн рублей. Об этом сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Разместить экопарк планируется на площади до 15,2 га в Невинномысске, который обладает необходимой инженерной инфраструктурой и логистикой", - сказано в заявлении.

В экопарке будут располагаться предприятия переработки стекла, пластика, ПЭТ-тары мощностью не менее 190 тыс т в год. Также будет организован выпуск технического грунта и другой продукции, получаемой из ТКО.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, передает ТАСС.