В Казахстане пройдет чемпионат мира по рапиду и блицу

7 ноя. 23:59

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2022 года пройдет в Алматы, сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Уточняется, что турнир состоится с 25 по 30 декабря.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по рапиду и блицу должен был пройти в Казахстане в 2021 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса, позднее его перенесли в Польшу.

Действующие чемпионы мира в рапиде -представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов и россиянка Александра Костенюк. В блице звание чемпиона мира принадлежит французу Максиму Вашье-Лаграву и Бибисаре Асаубаевой из Казахстана.