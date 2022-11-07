SSJ-100, летевший из Стамбула, экстренно сел в Сочи

7 ноя. 23:16

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Сочи.

Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"Посадка прошла в штатном режиме", - заявил их представитель.

По его словам, самолет поднялся на высоту чуть более 10 тыс м, но затем пошел на снижение. "Аварийная ситуация возникла над Черным морем примерно через 18 минут после вылета", - уточнил источник.

Напомним, решение о посадке было принято после срабатывания датчика разгерметизации салона. На борту было сто человек.

Ранее сообщалось, что в сочинский аэропорт были направлены бригады скорой помощи.