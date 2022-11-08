Граждане Казахстана смогут две недели находиться в Иране без визы

8 ноя. 3:25

Казахстанцы могут посещать Иран каждые полгода без визы, - сообщил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров.

"Правительство Ирана с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Это позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Стоит отметить, что летом Казахстан ввел двухнедельный безвизовый режим для Ирана, Китая и Индии. Ответные меры по безвизу для казахстанцев пока ввел только Иран.

По словам дипломата, решение позволит гражданам указанных зарубежных стран находиться в Казахстане в общей сложности до 42 дней безвизового режима в течение каждого периода, охватывающего 180 календарных дней.