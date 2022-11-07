Узбекистанский фильм "Судьба женщины" взял Гран-при в Турции

7 ноя. 23:29

Фильм из Узбекистана "Аел кисмати" ("Судьба женщины") режиссера Дилмурода Масаидова завоевал Гран-при кинофестиваля "Коркут Ата", который прошел в турецкой Бурсе.

В центре сюжета картины женщина по имени Сажида, она обманным путем, покоряясь воле брата, попадает к боевикам. Прототипом героини стала женщина из Андижана, которая прожила в зонах боевых действий 10 лет, после чего была возвращена на Родину. За 10 лет у нее было семь мужей, она родила семерых детей. Сюжет основан на рассказах 10 женщин, возвращенных из Сирии в рамках операции "Мехр".

В Узбекистане фильм с ноября вышел на большие экраны во всех регионах страны.