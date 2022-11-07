В Нальчике закрывают "Гидрометаллург"

7 ноя. 22:55

Власти Кабардино-Балкарии намерены остановить производство на заводе "Гидрометаллург" до конца года, заявил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, уточнив, что дорожную карту по закрытию предприятия планируется утвердить на этой неделе.

"Республика должна быть экологически чистой, благоустроенной, и мы для этого сделаем все. Сегодня в рамках тех обещаний, которые были даны, при проработке вопроса с руководством "Гидромета" по остановке данного предприятия достигнуты определенные договоренности, в ближайшие 10 дней мы получим дорожную карту по остановке производства. Решение данного вопроса завершится в 2022 году – и завершим работу по остановке данного предприятия", - сказал он, выступая с докладом о социально-экономическом развитии региона в 2022 году и задачах на 2023 год в парламенте республики.

Далее Коков отметил, что проработка этого вопроса требует времени, причем нужно учитывать все возникающие проблемы, в том числе трудоустройство сотрудников предприятия. Республиканский лидер также подчеркнул, что вопрос безопасности экологии и пожелания населения всегда в приоритете.