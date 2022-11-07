В России выйдет почтовая марка в честь Иосифа Кобзона

7 ноя. 23:44

В почтовое обращение в России 11 ноября выйдет марка, посвященная народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

"В рамках серии "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством" в почтовое обращение выйдет марка, посвященная артисту, общественному и политическому деятелю Иосифу Давыдовичу Кобзону", - сообщает пресс-служба АО "Марка".

Почтовую марку украсили портрет артиста и орден "За заслуги перед Отечеством".

"Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также картмаксимум. Номинал: 40 рублей. Тираж: 140 тыс марок", - добавили в компании.