В России выйдет почтовая марка в честь Иосифа Кобзона

В почтовое обращение в России 11 ноября выйдет марка, посвященная народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
"В рамках серии "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством" в почтовое обращение выйдет марка, посвященная артисту, общественному и политическому деятелю Иосифу Давыдовичу Кобзону", - сообщает пресс-служба АО "Марка".
Почтовую марку украсили портрет артиста и орден "За заслуги перед Отечеством".
"Дополнительно к выпуску почтовой марки будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга, а также картмаксимум. Номинал: 40 рублей. Тираж: 140 тыс марок", - добавили в компании.