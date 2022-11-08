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Европейцы беднеют

The Guardian
Европейцы беднеют

По данным опроса, каждый четвертый европеец описывает свое финансовое положение как ”ненадежное”, более половины опасаются серьезных финансовых проблем в ближайшие месяцы, а 80% уже столкнулись с непростым выбором в отношении расходов.  Как отмечает The Guardian, кризис стоимости жизни, спровоцированный высокими энергетическими ценами, инфляцией и событиями вокруг Украины, усиливается, и опрос, проведенный среди жителей шести стран французской НПО Secours Populaire, специализирующейся на проблемах борьбы с бедностью, представляет тревожную картину ”континента, оказавшегося на краю пропасти”. 

54% из более шести тысяч опрошенных жителей Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании сообщили, что их покупательная способность упала за последние три года в основном из-за роста цен на продукты питания, топливо, отопление и аренду жилья. 

Сильнее всех пострадали греки: 68% опрошенных в Греции заявили, что их покупательная способность упала ”сильно” или ”ощутимо” с 2019 года. За Грецией следует Франция - 63%, Италия - 57%, Германия - 54%, Великобритания - 48% и Польша - 38%. 

Более 80% респондентов заявили, что им уже приходилось идти на существенные компромиссы, в том числе и снизить траты на проезд (62%) и  отопление (47%), одалживать у друзей и членов семьи (42%), искать вторую работу (40%) и пропускать прием пищи (29%). 

64% опрошенных шести стран заявили, что они все чаще или время от времени не знают, на чем еще сэкономить, поскольку они уже сократили свои расходы. 28% сообщили, что к середине месяца средства заканчиваются, а 27% бояться потерять свои дома.

Около 27% респондентов считают свое финансовое и материальное положение ”ненадежным”. Они опасаются, что ”незапланированная трата средств может все изменить”. 55% опрошенных заявили, что тщательно следят за расходами. 

Для многих будущее представляется мрачным: большинство европейцев (55%) уверены, что столкнутся с нестабильностью в ближайшие месяцы. Каждый пятый (17%) считает, что такая вероятность крайне высока.

Больше всех переживают итальянцы (70%) и греки (68%). Около 47% опрошенных британцев и 42% французов считают угрозу нестабильности значительной.

По данным опроса, наибольшую тревогу испытывают семьи с детьми. Значительное большинство (72%) респондентов во всех шести странах сообщили, что им пришлось сократить расходы на отдых (76%), парикмахерские услуги и услуги косметолога (72%), а также на покупку одежды (72%), чтобы сохранить уровень жизни своих детей. 

Почти половина родителей (48%) во всех шести странах сообщили, что регулярно урезают себя в еде, чтобы прокормить детей. 66% опрошенных вынуждены ограничивать траты на детей, в том числе на отдых и праздники. 

В среднем 49% опрошенных родителей (в Великобритании 50%) переживают, что не смогут в будущем обеспечить потребности своих детей. 33% респондентов уже не способны предоставить детям продукты питания, которые они считают необходимыми. 

Опрос выявил значительную разницу по странам в отношении того, какие именно группы больше всего опасаются бедности: в Германии это пенсионеры (61%), в Италии - молодежь (57%), а в Великобритании — родители-одиночки (55%).

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