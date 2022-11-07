Жара-2022 унесла жизни не менее 15 тысяч европейцев

7 ноя. 21:54

Минимум 15 тыс жителей Европы умерли из-за жары в этом году, говорится в опубликованном сегодня заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в связи с открывшейся в Шарм-эш-Шейхе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).

По его словам, за лето в Испании скончались почти 4 тыс человек, в Португалии - более тысячи, в Великобритании - свыше 3,2 тыс.

Клюге пояснил, что самая распространенная причина смерти от погоды в Европе сейчас - это тепловой стресс, когда организм не в состоянии охладить себя. Представитель ВОЗ напомнил, что жара может усугубить хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные заболевания, а также проблемы, связанные с диабетом.