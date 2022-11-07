Боррель: переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки развиваются неправильно

7 ноя. 21:40

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не видит сближения позиций между участниками переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Об этом говорится в обзоре, который он опубликовал в своем блоге по итогам прошедшего на прошлой неделе совещания глав МИД стран G7 в Мюнстере (Германия).

По словам Борреля, там прошла "важная дискуссия по Ирану".

"Что касается СВПД, то здесь все развивается в неправильном направлении. Позиции сторон пока не сближаются. Иран должен конструктивно взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии", - заявил глава европейской дипломатии.

Он отметил, что призвал главу МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна к "движению вперед".