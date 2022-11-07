Сближение Саудовской Аравии и Китая повлечет серьезные экономические последствия для России и США

Эр-Рияд расширяет связи с конкурентами Вашингтона, за счет чего влияние Китая на Ближнем Востоке, где когда-то главенствовали США, усиливается. По данным Wall Street Journal, лидер КНР Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию до конца года. Пекин и Эр-Рияд хотят углубить партнерство в рамках видения многополярного мира, в котором США больше не играют главенствующую роль. Чиновники уже готовятся к саммиту Си Цзиньпина и саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Встреча призвана подчеркнуть растущее влияние Пекина на Ближнем Востоке и укрепляющиеся связи между богатыми нефтью саудовцами и одним из главных соперников Вашингтона на мировой арене. Для Пекина ”очень важны китайско-саудовские отношения, а Саудовская Аравия - приоритетное направление китайской дипломатии”, - заявил министр иностранных дел Китая Ван И. В последние годы отношения между государствами улучшились в экономической плоскости, в том числе и за счет продажи вооружений. Кроме того, Китай планирует приобрести долю государственной нефтяной корпорации Saudi Aramco.

По словам источников, встреча запланирована на декабрь. Она пройдет в непростой период: большая часть развивающегося мира неохотно выбирает между Россией и Украиной, поддерживаемой Западом, несмотря на призывы из Вашингтона и европейских столиц. Эр-Рияд, в частности, выразил желание в первую очередь обеспечить собственные нефтяные интересы. Саудовская Аравия поддержала значительное сокращение добычи группой ОПЕК+ с целью удержать цены от падения.

Более высокая стоимость нефти - основы российского экспорта - помогает Москве. Снижение производства в октябре привело к росту цен в период высокой инфляции и накануне промежуточных выборов в США, что, в свою очередь, ухудшило отношения королевства с Вашингтоном

Саудовские чиновники против того, чтобы их принуждали выбирать одну из мировых держав, как это было во время холодной войны, когда Саудовская Аравия была в американском лагере. ”Происходит своего рода перегруппировка, - объясняет Хелима Крофт, директор отдела исследований глобальных торговых стратегий в RBC Capital Markets. - Саудовцы стремятся разнообразить свои отношения. Для них будущее - на Востоке”. Будучи второй экономикой мира и разделяя общие интересы в противостоянии Западу, Пекин стал важнейшим партнером Москвы, которая пытается справиться с западными санкциями и падением нефтяного экспорта в Европу.

КНР не осудила российскую спецоперацию, обвинив США в разжигании кризиса, однако заявила, что оружие России не продает. Саудовская Аравия, напротив, осудила спецоперацию и направила гуманитарную помощь на Украину, на при этом сохранила нефтяной альянс с Россией

Стратегическая рекалибровка саудовской внешней политики куда больше, чем недавнее обострение отношений с администрацией Джо Байдена из-за нефтяного производства, считает Иен Бреммер, президент Eurasia Group, компании, занимающейся оценкой политических рисков. Эр-Рияд стремиться обеспечить противовес зависимости от США. ”Сближение Саудовской Аравии и Китая - долгосрочная тенденция, которая будет иметь серьезные экономические последствия, и не только для очередного цикла выборов”, - говорит Бреммер.

Некогда Саудовская Аравия продавала США более 2 млн баррелей нефти в день, но сейчас, по данным американского Управления энергетической информацией, экспорт упал ниже 500 тыс. баррелей в сутки. США стали крупнейшими в мире производителями нефти, а Китай теперь основной покупатель Саудовской Аравии. На втором месте - Индия.

Встреча главного нефтяного импортера и крупнейшего экспортера состоится в важное для глобальных энергетических рынков время и может определить будущее российской внешнеэкономической политики

Накануне визита китайского лидера в Саудовскую Аравию, 4 декабря, альянс ОПЕК+, возглавляемый Саудовской Аравией и Москвой, сокративший добычу на 2 млн баррелей в октябре, примет очередное решение по поводу производства, в ожидании которого сейчас находится весь мир. Затем вступит в силу запланированное ограничение цен на российскую нефть со стороны членов G7, а также нефтяное эмбарго ЕС.

Си Цзиньпин, который в прошлом месяце обеспечил себе третий срок в качестве лидера Китая, вероятно, также встретится с лидерами других арабских стран. Встречи, скорее всего, будут сопровождаться торжественными мероприятиями и подписанием соглашений с целью демонстрации углубления отношений. Во время июльского визита в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден встретился с принцем Мухаммедом и принял участие в саммите дружественных арабских государства, однако у себя дома столкнулся с жесткой критикой из-за нарушения прав человека в Эр-Рияде и отсутствия каких-либо конкретных договоренностей. По словам источников, которым известно о подготовке визита, китайский лидер, скорее всего, будет принят как в 2017 году президент Дональд Трамп. Американского лидера приветствовал как принц Мухаммед, так и в целом саудовцы. Формально отношения между Китаем и Саудовской Аравией начались в 1990 году, и в основном они касались нефти.

Саудовская Аравия - основной поставщик КНР, а Китай - главный покупатель саудовской нефти, получающий каждую четвертую бочку, продаваемую королевством

Недавно их связи углубились в связи с обсуждением возможности продажи доли государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco, заключения фьючерсных контрактов, номинированных в юанях по модели ценообразования Aramco, а также частичного расчета в юанях. Саудовская Аравия, хранительница исламских святынь, публично поддержала политику Китая в регионе Синьцзян, где живут уйгуры-мусульмане.

Китай не демонстрирует желания заменить США в более широком смысле на Ближнем Востоке, а Саудовская Аравия не хочет отказываться от Вашингтона, играющего роль главного гаранта безопасности

Тем не менее Пекин продает Саудовской Аравии дроны и помогает производить баллистические ракеты после того, как США отказались от сотрудничества в данной сфере из-за соображений нераспространения. Китай построил в королевстве предприятие для производства концентрата урановой руды, который может использоваться как в гражданской, так и в военной ядерной программе. Страны также обсуждают возможность создания военно-морской базы в Красном море - на одном из важнейших стратегических маршрутов в мире. Пекин поддерживает теплые отношения с соперником Саудовской Аравии, Ираном. Эр-Рияд может попробовать оказать давление на Пекин, если Тегеран согласится на возобновление ядерного соглашения с США и другими глобальными державами.

Усиление китайского влияния на Ближнем Востоке вынуждает вашингтонских политиков менять стратегию. Они хотят выйти в Азию, при этом не позволив Пекину закрепиться в стратегически важном регионе, обеспечивающим выход в Европу и Азию, считает Джонатан Фултон, доцент политологии в абу-дабийском Университете Зайеда, где изучаются отношения Китая со странами Персидского залива. ”Чем сложнее будет выход США из Персидского залива, тем лучше для Китая. Пекин, вероятно, всецело верит в эту установку”, - объясняет Фултон.

По словам Фултона, китайско-саудовские отношения, носящие деловой характер, тем не менее куда больше, чем просто уловка Эр-Рияда продемонстрировать свою неудовлетворенность Вашингтоном. ”Саудовцы не пытаются манипулировать своими партнерами. Они получают выгоду от отношений со всеми. Сейчас бинарность свойственна США, они в состоянии стратегического соперничества: работайте с нами, либо с Китаем. Но большинство стран Персидского залива не воспринимают такую модель”, - заключил эксперт.