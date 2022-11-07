В Северной Осетии заработали сразу десять обновленных школ

7 ноя. 22:41

Сегодня в Северной Осетии открыли сразу десять школ, отремонтированных по госпрограмме РФ "Развитие образования", - написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

"Сегодня после капремонта в Северной Осетии открыли еще 10 школ. Их мы отремонтировали по программе "Модернизация школьных систем образования" госпрограммы РФ "Развитие образования". Всего на сегодняшний день обновили 18 школ, до конца года откроем еще пять", - написал глава региона.

Сергей Меняйло добавил, что за два года в республике планируется капитально отремонтировать 66 учебных заведений.

"Уже сегодня мы подали заявку на участие в программе в 2024-2025 годах - в нее включили еще 69 школ", - написал он, подчеркнув, что качество обучения во многом зависит именно от условий, в которых находятся дети.

"В комфортных, современных, создающих необходимую атмосферу классах, конечно, образовательный процесс проходит с совершенно другим - позитивным - настроем. Поэтому стараемся и охватить ремонтом как можно больше учебных заведений, и следить за исполнением поставленных задач на высоком уровне", - написал глава субъекта.