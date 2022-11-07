На дороги Дагестана вышли бригады медиков

7 ноя. 22:14

Вдоль федеральных автодорог "Кавказ" и "Астрахань-Махачкала" в Дагестане будут дежурить бригады медиков, - сообщает пресс-служба главы республики.

"Круглосуточное дежурство трассовых врачебных бригад организовано с целью максимального приближения и ускорения оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, число которых в последнее время значительно выросло, что было отмечено на совещании главы Дагестана Сергея Меликова по развитию материально-технической базы медицинских организаций", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также особое внимание уделяется развитию санитарной авиации, в связи с чем региональные власти намерены запланировать строительство вертолетных площадок и рассматривают возможность создания единого регионального диспетчерского центра скорой медицинской помощи и единого колл-центра для приема звонков.

Параллельно с этим решаются вопросы приобретения нового оборудования для медучреждений.

"Нам нужно определиться с приоритетами, разбить достижение целей на этапы, при этом необходимо улучшить практику освоения средств, добиваться результатов от вложений", - цитирует пресс-служба выступление Меликова.