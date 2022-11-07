Utair вводит дополнительные авиарейсы из Грозного в Дубай

7 ноя. 21:44

Уже с 16 ноября жителям СКФО станут доступны дополнительные авиарейсы из Грозного в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), - сообщает сайт российской авиакомпании Utair.

Отправиться из Грозного в Дубай теперь можно будет дважды в неделю - по средам и воскресеньям, билеты уже представлены на сайте перевозчика. Их стоимость начинается от 14,5 тыс рублей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Новые рейсы позволят жителям СКФО летать к морю чаще, даже зимой, - рассказал президент авиакомпании Олег Семенов.