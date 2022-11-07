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Utair вводит дополнительные авиарейсы из Грозного в Дубай

Utair вводит дополнительные авиарейсы из Грозного в Дубай

Уже с 16 ноября жителям СКФО станут доступны дополнительные авиарейсы из Грозного в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), - сообщает сайт российской авиакомпании Utair.

Отправиться из Грозного в Дубай теперь можно будет дважды в неделю - по средам и воскресеньям, билеты уже представлены на сайте перевозчика. Их стоимость начинается от 14,5 тыс рублей, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Новые рейсы позволят жителям СКФО летать к морю чаще, даже зимой, - рассказал президент авиакомпании Олег Семенов.

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