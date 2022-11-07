Утилизировать ТКО на Кубани будет новый экопромышленный парк

7 ноя. 21:33

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня подписал постановление о строительстве в восьми регионах страны экопромышленных парков

Появится такой парк и в Краснодарском крае. Известно, что площадь парка на Кубани составит до 10 га, в нем будет созано производство по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью не менее 60 тыс т в год. Это поможет сократить нагрузку на окружающую среду и станет перспективной инвестицией в экономику регионов, - передает портал Юга.ру.

На строительство экообъекта в Краснодарском крае из федерального бюджета выделят 1 млрд 306 млн 572 тыс рублей, введут объект в эксплуатацию в 2024 году. Где разместится экопарк, пока неизвестно, а стоить его будет дочернее предприятие "Российского экологического оператора" – "Экологический цифровой оператор".