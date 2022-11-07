Кооператоры похитили миллионы у Минсельхозпрода Дагестана

7 ноя. 21:12

Сотрудники дагестанского сельхозкооператива "Племхоз Кулинский" подозреваются в хищении субсидий у Минсельхозпрода Дагестана, - сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

В августе 2021 года неустановленные сотрудники сельскохозяйственного кооператива представили в Минсельхозпрод Дагестана фиктивные документы для получения субсидий на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных. В результате сельхозкооперативу было выделено более 4 млн рублей. которые в последующем похищены, - установил следствие, передает "АиФ-Дагестан".

При этом сотрудники сельхозкооператива были в сговоре с должностными лицами из регионального управления Федеральной налоговой службы России и министерства.

На основании совместных мероприятий УФСБ и МВД по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере".

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении силового ведомства.