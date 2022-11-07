Площадь посевных земель вырастет на тысячу га в Ингушетии

7 ноя. 21:07

Минсельхоз Ингушетии планирует на будущий год нарастить на 1 тыс га площадь посевных земель, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

"На данный момент предварительная посевная площадь составляет 70,4 тыс га", - цитирует его ТАСС.

В министерстве уточнили, что в республике идет осенняя посевная, на данный момент озимыми зерновыми культурами засеяно 70% площадей, а полностью завершится сев озимых 15 ноября.

В ведомстве добавили, что на дополнительной площади посевных земель будут выращивать озимые.