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Краснодар закупит для городских маршрутов еще 60 троллейбусов

Краснодар закупит для городских маршрутов еще 60 троллейбусов

Сегодня на внеочередном заседании гордумы большинство кубанских депутатов поддержали решение купить для Краснодара 60 новых троллейбусов, - заявил вице-мэр Владимир Архипов.

Новый электротранспорт приобретут в лизинг, стоимость одного троллейбуса без автономного хода составляет около 34 млн рублей, с автономным - 39 млн рублей, их закупят больше - 38 из 60, - передает портал Юга.ру.

Сейчас в Краснодаре нормативным показателям соответствуют только 4% от общего числа подвижного состава троллейбусного парка, 60 новых троллейбусов позволят довести его до 40%.

На приобретение электротранспорта в 2022 году из регионального бюджета выделят более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого.

Первый авансовый платеж за новую технику внесут уже до конца декабря. Троллейбусы будут курсировать как по существующим, так и по новым городским маршрутам.

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