Краснодар закупит для городских маршрутов еще 60 троллейбусов

7 ноя. 20:45

Сегодня на внеочередном заседании гордумы большинство кубанских депутатов поддержали решение купить для Краснодара 60 новых троллейбусов, - заявил вице-мэр Владимир Архипов.

Новый электротранспорт приобретут в лизинг, стоимость одного троллейбуса без автономного хода составляет около 34 млн рублей, с автономным - 39 млн рублей, их закупят больше - 38 из 60, - передает портал Юга.ру.

Сейчас в Краснодаре нормативным показателям соответствуют только 4% от общего числа подвижного состава троллейбусного парка, 60 новых троллейбусов позволят довести его до 40%.

На приобретение электротранспорта в 2022 году из регионального бюджета выделят более 1 млрд рублей, ещё 75 млн рублей — из краевого.

Первый авансовый платеж за новую технику внесут уже до конца декабря. Троллейбусы будут курсировать как по существующим, так и по новым городским маршрутам.