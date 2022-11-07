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Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с 8 ноября - Днем Победы

Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с 8 ноября - Днем Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях поздравление с Днем Победы в Отечественной войне Азербайджана.

Напомним, 8 ноября 2020 года Ильхам Алиев официально объявил об освобождении города Шуша от оккупационных сил Армении, после чего началось бесконтрольное бегство захватчиков, и всего через сутки, в ночь с 9 на 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал капитуляцию. Битва за Шушу определила исход войны, и потому именно 8 ноября в Азербайджане отмечают День победы в Отечественной войне.

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