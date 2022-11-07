Минсельхоз РФ намерен продлить запрет на экспорт риса на 2023 год

7 ноя. 19:59

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы останется в силе и на следующий год, стало известно по итогам межведомственного совещания, которое провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Он указал, что в данный момент собрано 151 млн т зерновых, причем около 105 млн т приходится на пшеницу.

В то же время, по ряду позициям фиксируется отставание от прошлогодних темпов. Среди этих культур и рис: его валовый сбор ожидается на уровне 950 тыс т.

"Этот объем соответствует порогу внутреннего потребления, в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть инициативу о продлении ограничения экспорта данной культуры и рисовой крупы на следующий год", - отметили в министерстве.