В России создадут обновленный перечень учебников по обязательным предметам

7 ноя. 19:45

Новый высококачественный пул учебников по обязательным учебным предметам появится в России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

"За счет формирования технического задания профессионалами, подготовки учебника квалифицированным авторским коллективом, "усиленного экспертного фильтра" и прохождения через Научно-методический совет по учебникам предполагается создание нового высококачественного пула учебников и пособий по обязательным учебным предметам", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

За счет этого, а также в целях формирования стабильной и единой образовательной среды, подготовленные по новым правилам учебники и учебные пособия будут включаться в федеральный перечень учебников бессрочно, - добавили в министерстве.