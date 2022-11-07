Энергетики повысили надежность электроснабжения для 600 тысяч потребителей Северного Кавказа

7 ноя. 19:27

Специалисты отремонтировали электросетевое оборудование, повысив надежность энергоснабжения более 600 тыс потребителей во всех регионах Северного Кавказа, об этом рассказала начальник департамента по взаимодействию со СМИ компании "Россети Северный Кавказ" Залина Алборова.

"Наши энергетики с превышением плана завершили ремонт основного оборудования 35-110 кВ во всех регионах Северного Кавказа. Теперь можно сказать, что оборудование готово к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок. Благодаря проведенному ремонту надежность электроснабжения более 600 тыс потребителей в округе значительно выросла", - приводит ее слова ТАСС.

В ходе подготовки к зиме было отремонтировано почти 682,6 км ЛЭП высокого напряжения (35-110 кВ), причем специалисты перевыполнили первоначальный план, осуществив работы на 101,4%.

Кроме того, специалисты отремонтировали 120 силовых трансформаторов, провели необходимые регламентные работы на подстанционном оборудовании высокого класса напряжения, приведя в рабочее состояние 1 271 выключатель и заменив 193 опорно-стержневых изолятора, указала Алборова, добавив, что и здесь они немного превысили плановые показатели.