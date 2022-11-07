Экс-главу управления ЖКХ ростовского района осудили за взятки

7 ноя. 19:17

Донской суд признал виновной бывшую директрису управления ЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"Следствие установило, что в 2019 году бывший руководитель через посредников неоднократно получала взятки от граждан, за незаконную передачу в частную собственность трех муниципальных объектов недвижимости (две квартиры и дом), расположенных на территории Ростова-на-Дону. Общая сумма взяток составила более 2 млн рублей", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В ходе расследования уголовного дела чиновница признала вину в совершении преступлений и заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал ее виновной в получении взятки в крупном и особо крупном размерах и назначил ей наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Ей также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, органах местного самоуправления сроком на 5 лет.