Крупное ДТП с автобусом в Турции: семеро погибших

7 ноя. 19:02

Семь человек погибли, 11 пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Агры.

"В районном центре Тутак произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего из Вана в Агры, и двух грузовиков, один из которых был загружен свеклой. После получения уведомления на место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, пожарных и жандармерии. Пожар в автобусе, загоревшемся в результате столкновения, был потушен пожарными бригадами после долгих усилий", - сообщило турецкое информационное агентство Anadolu, передает РИА Новости.

В результате ДТП погибли семь человек и 11 человек получили ранения, состояние двоих пострадавших тяжелое.