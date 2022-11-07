На Ставрополье ввели в эксплуатацию новую амбулаторию

7 ноя. 18:25

В ставропольской станице Старопавловской сегодня заработала новая амбулатория, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Здание модульного типа введено в эксплуатацию. Работы по строительству объекта осуществлялись в рамках модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Новое медицинское учреждение в крупной станице очень востребовано. В амбулатории будут оказывать помощь детям и взрослым, для этого есть все необходимые условия.

Площадь новой амбулатории составляет 630 кв м, она включает в себя регистратуру, детское и взрослое отделения, аптеку, дневной стационар, отделение неотложной медицинской помощи, административные и санитарно-бытовые помещения и способна принимать 65 посещений в смену.

Всего на Ставрополье одновременно реализуется строительство 50 объектов первичного звена здравоохранения, а на реализацию проекта в текущем 2022 году выделено более 1,3 млрд рублей.