В Турции рассказали, какая велась работа для восстановления "зерновой сделки"

7 ноя. 18:22

Турция проводила интенсивные переговоры с Россией и Украиной для возобновления "зерновой сделки". Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В частности, он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно обсуждал данный вопрос со своими коллегами.

"Мы также были в тесных связях с министром обороны РФ Шойгу, министром обороны Украины Резниковым и министром инфраструктуры Украины Кубраковым. По итогам интенсивной работы наш президент 2 ноября сообщил о возобновлении работы зернового коридора", - цитирует главу оборонного ведомств агентство Anadolu.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день в рамках "зерновой сделки" из портов Украины вышло 431 судно с более 10 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

29 октября Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке", а 2 ноября проинформировала о возвращении в сделку.