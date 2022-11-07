В тверской ОЭЗ "Завидово" будут делать подъемники для российских курортов

7 ноя. 18:11

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства завода канатных дорог в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Завидово" в Тверской области.

Во время поездки президента на территорию туристско-рекреационного кластера "Волжское море" гендиректор компании-инвестора "Веста Дискавери" Сергей Бачин рассказал Путину о планах построить завод канатных дорог на территории ОЭЗ "Завидово".

"Интересный момент - это канатные дороги. Наверное, вы знаете, что канатные дороги по санкциям сейчас не поставляются в Россию. Ну и в общем-то мы приняли решение построить здесь завод на этой территории", - рассказал Бачин, отметив: в планах - производить более 10 видов канатных дорог и обеспечить ими всю Россию, - передает РИА Новости.

"Востребовано будет", - сказал Путин, подчеркнув, что проект импортозамещения во внутреннем туризме будет полезен для РФ.

"Такие проекты раскрывают туристические возможности страны", - добавил Путин.