Туркменский Анау стал культурной столицей тюркского мира в 2024 году

7 ноя. 18:09

Город Анау (Туркменистан) избран культурной столицей тюркского мира 2024 года, передает агентство "Анадолу".

Соответствующее решение было принято единогласно по итогам 39-го заседания постоянного совета министров культуры стран-участниц Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Бурсе.

Напомним, культурной столицей тюркского мира 2023 года был выбран азербайджанский город Шуша.

Анау расположен в 8 км к востоку от Ашхабада, археологические данные свидетельствуют о существовании поселения Анау еще в эпоху Медного века (IV–III тысячелетия до н. э.). В 2005 году в Анау был открыт Национальный музей пшеницы "Ак бугдай", в нем хранится множество древних экспонатов.