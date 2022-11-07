Минздрав РФ: рекомендации мыться реже противоречат здравому смыслу

7 ноя. 17:51

Минздрав России раскритиковал рекомендации европейских врачей принимать ванну или душ реже, пояснив: такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, рассказал РИА Новости.

"В российской традиции исторически заложено трепетное отношение к личной гигиене. Это часть нашего образа жизни. Минздрав России не может согласиться с теми рекомендациями, которые сейчас распространяются в Европе", - рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что британские врачи призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день, так как регулярное мытье может сделать человека более уязвимым для вредных бактерий.

Такие призывы противоречат базовым принципам гигиены, которые знакомы всем россиянам с раннего детства, - отметил Кузнецов.

Гиппократ отмечал, что "не болеют там, где чисто", и эти установки всегда актуальны, что наглядно показала и пандемия COVID-19, когда соблюдение мер гигиены сохраняло жизни и здоровье, - добавил помощник главы Минздрава России.