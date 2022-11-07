Бактерицидную наноупаковку для продуктов разработали в СКФУ

7 ноя. 17:48

В Северо-Кавказском федеральном университете придумали наноупаковку для продуктов с бактерицидными и антигрибковыми свойствами, об этом рассказали в пресс-службе вуза.

"Молодые ученые СКФУ создали упаковку для пищевой промышленности, которая обладает бактерицидными и антигрибковыми свойствами. Это стало возможно благодаря новому способу синтеза наночастиц оксида меди. Уникальная разработка позволит добиться увеличения срока хранения продуктов. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports", - цитирует сообщение ТАСС.

Работы вели ученые физико-технического и медико-биологического факультета, а также факультета пищевой инженерии и биотехнологии. Нанопленки производятся из стандартной метилцеллюлозной пищевой упаковки.

Для опыта под пленку положили образцы помидоров, клубники и сыра, спустя неделю ягоды остались свежими за счет угнетения размножения бактерий и грибков, из-за которых портятся продукты.

"Научный коллектив поставил себе задачу - решить проблему миграции наночастиц оксида меди (CuO) в продукты питания вплоть до полного исключения, чтобы окончательно ликвидировать потенциальную токсичность пленок", - отметили в сообщении.