Ильхам Алиев посетил сданную в эксплуатацию Н-скую часть в Физулинском районе

7 ноя. 17:30

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с условиями в сданной в эксплуатацию Н-ской воинской части в Физулинском районе. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт главе государства.

Ильхам Алиев возложил цветы к мемориальному комплексу, воздвигнутому в память о шехидах в военном городке, посадил там дерево. Затем он ознакомился со зданием штаб, сфотографировался с военнослужащими и поздравил их с 8 Ноября - Днем Победы в Отечественной войне Азербайджана.

Глава Минобороны рассказал, что на территории капитально отремонтированного военного городка есть штаб, столовая, медпункт, солдатские казармы, баня-прачечная, автопарк, склады различного назначения, а также другие инфраструктурные объекты. Для организации на высоком уровне боевой подготовки и службы, оперативного управления подразделениями в ходе боевых действий и взаимодействия с другими видами войск здесь созданы центр управления, оснащенный современными средствами коммуникации и информации, узел связи и другие служебные помещения.

Верховный главнокомандующий ознакомился в военном городке с казармой, солдатской столовой и спортзалом.

Было отмечено, что в городке есть двух- и трехэтажные жилые здания, школа и детсад для военнослужащих и их семей, для эффективной организации досуга военнослужащих созданы условия в соответствии с современными стандартами. Ильхам Алиев ознакомился с квартирами.