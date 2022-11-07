Экономика Ставрополья по итогам года получит многомиллиардные инвестиции

7 ноя. 17:28

В уходящем 2022 году инвесторы вложат в проекты на Ставрополье в 2022 году 300 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе министерства экономического развития края.

"Инвестиционный портфель нашего региона составляет 270 проектов. В этом году планируется привлечь инвестиций в основной капитал порядка 300 млрд рублей. С начала 2022 года создано почти 4 тыс новых рабочих мест. Такие результаты стали возможны благодаря поддержке инвесторов на федеральном и региональном уровнях", - заявил исполняющий обязанности министра экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, передает ТАСС.

Несмотря на то, что текущий год - сложный для инвесторов, их деловая активность на Ставрополье находится на достаточно высоком уровне.

"Так, спрос на продукцию отраслей, вырабатывающих социально значимые пищевые продукты, в регионе постоянен и устойчив. Отрасль является одной из самых маржинальных и инвестиционно привлекательных", - отметил Полюбин.

В краевой пищепром, а также торговлю по итогам года планируется привлечь более 24 млрд рублей, что на 37% выше, чем за 2021 год. В сфере торговли и общественного питания введено в эксплуатацию 169 объектов, в крае продолжается реализация порядка 30 проектов сумму более 13,2 млрд рублей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поставил задачу по ежегодному увеличению объема привлекаемых в экономику региона инвестиций, а также развитию инвестиционного потенциала региона.