Посетители махачкалинского музея имени Тахо-Годи поучаствовали в тематической экскурсии

7 ноя. 17:14

Посетители Национального музея Дагестана имени Тахо-Годи стали участниками тематической экскурсии "Мы дружбою нашей сильны". Она состоялась в минувшую пятницу, 4 ноября.

В этот день посетители музея послушали кураторскую лекцию искусствоведа Джамили Дагировой, прошли экскурсию Магомеда Дибирова по выставке "Противостояние" и встретились с Героем России Загидом Загидовым

В рамках программы состоялись мастер-классы по ковроткачеству, вышивке платков в национальном стиле и плетению бахромы, изготовлению керамических изделий на гончарном круге и торжественное открытие новой экспозиции музея "Кладовая резного камня".