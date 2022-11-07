Ингушские медики отмечают в регионе первые признаки полиомиелита

7 ноя. 17:14

В Ингушетии зафиксировано несколько случаев заболевания детей острым вялым параличом, который может быть одним из признаков полиомиелита, все пациенты изолированы, - сообщает региональный Минздрав.

"Сегодня в республике сложилась непростая ситуация с управляемыми инфекциями. Зарегистрировано несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что в медицинских организациях Ингушетии, оказывающих первичную медицинскую помощь, имеется вакцина для профилактики полиомиелита.

"Иммунизация детей против инфекции - это основное мероприятие по предотвращению распространения полиомиелита в мире. Иммунизация против полиомиелита проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям вакцинами, зарегистрированными на территории РФ", - добавили в ведомстве.

На территории республики зарегистрировано три новых случая заражения.

"Несколько больных с острым вялым параличом, трое детей по республике - не путайте эти случаи с полиомиелитом", - рассказал руководитель регионального министерства здравоохранения Магомед-Башир Балаев. Вакцинации от полиомиелита в республике подлежат более 8 тыс детей, из них уже привито больше 5 тыс, - добавил глава Минздрава региона.