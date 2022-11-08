Два года победе истины "Карабах – это Азербайджан!" 

8 ноя. 9:00

Два года назад, 8 ноября 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев официально объявил об освобождении культурной столицы республики – города Шуша – от оккупационных сил Армении. Этот день поставил точку в Карабахской войне, длившейся три десятилетия. После деоккупации Шуши началось бесконтрольное бегство захватчиков, и всего через сутки, в ночь с 9 на 10 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал капитуляцию. Битва за Шушу определила исход войны, и потому именно 8 ноября азербайджанское государство и общество отмечают День победы в Отечественной войне.

Азербайджанской армии понадобилось всего 44 дня, чтобы обратить во прах созданный Ереваном миф о непобедимости армянских оккупационных сил. Уже в первый день Отечественной войны Азербайджана, 27 сентября 2020 года, стало ясно, что этот миф многие годы держался за счет одного лишь стремления Баку урегулировать армяно-азербайджанский конфликт мирным путем. Как только Армения вместо переговоров стала атаковать Азербайджан по военной доктрине "новая война – новые территории", а азербайджанское руководство объявило контрнаступательную операцию "Железный кулак", мир увидел, насколько армянские оккупанты уступают освободительной азербайджанской армии в военном мастерстве, техническом оснащении и боевом духе.

Напомним, что за первые часы боев 27 сентября армия Азербайджана взяла под контроль господствующие высоты на Муровдаге и в направлении Агдере, перерезав северный путь снабжения захватчиков, а на юге фронта прорвала линию оккупационной обороны и освободила не только пять сел в Физулинском районе, но и два села в Джебраильском районе, углубившись в Карабах на десятки километров.

Военно-политическое руководство Армении, обнаружив, что не в силах сдержать контрнаступление азербайджанской армии на юге, начало обстреливать мирные города Азербайджана сначала из-под Агдере и Агдама в попытке оттянуть на это направление часть ВС АР, а затем и с территории самой Армении в стремлении нанести как можно больше урона побеждающей стороне. За 44 дня войны от терактов, организованных Ереваном, пострадает множество прифронтовых и приграничных сел Азербайджана, города Тертер, Барда, Гянджа и Мингячевир, баллистические ракеты из Армении будут добираться даже до каспийского побережья, всего под обстрелами погибнет 93 мирных гражданина Азербайджана, однако это лишь усилит решимость освободительной армии изгнать врага с родной земли.

Не лишним будет вспомнить ключевые даты движения Азербайджана ко Дню Победы:

3 октября – освобождение стратегически важных сел Талыш и Суговушан Тертерского района;

4 октября – освобождение города Джебраил;

9 октября – освобождение поселка Гадрут, открывшее дорогу к Шуше;

17 октября – освобождение города Физули;

20 октября – освобождение города Зангилан, закрепившее деоккупацию ирано-азербайджанской границы;

25 октября – освобождение города Губадлы.

По эти событиям можно видеть, что командование ВС Азербайджана изначально построило стратегию "Железного кулака" на обмане ожиданий противника и последовательном лишении оккупантов снабжения. Ереван полагал, что в случае полномасштабных военных действий Баку будет штурмовать Агдамский район и Агдеринское направление, однако азербайджанская армия сосредоточила основные силы на прорыве вдоль пограничной реки Араз вглубь оккупационной зоны. Армения делала ставку на сверхукрепленные позиции на линии соприкосновения войск и экономила на оккупационной военной инфраструктуре за ее пределами, но из-за мгновенного захода ВС Азербайджана в Физулинский район эшелонированная оборона пресловутой "линии Оганяна" лишилась всякого смысла – воины-освободители просто проигнорировали ее по всей остальной длине, прорвав укрепления в одном месте.

Оккупанты между тем не могли забрать войска из "линии Оганяна", чтобы остановить продвижение азербайджанской армии на юге, ведь тогда они ослабили бы свои позиции на северо-востоке и ВС АР от Талыша и Суговушана пробили бы дорогу до Агдере, откуда начали бы наступать на Агдам, создавая плацдарм для освобождения Ханкенди. Таким образом, значительная часть оккупационных сил Армении оказалась заперта на старой линии соприкосновения войск, и премьер-министру Николу Пашиняну пришлось объявить всеобщую мобилизацию. Поскольку Ереван не был готов к такому развитию событий, отправка мобилизованных в оккупационную зону мгновенно скатилась в хаос, когда людей привозили в случайные места без снаряжения и снабжения и забывали там на несколько дней. Серьезное сопротивление воинам-освободителям оказывали лишь опытные захватчики, дислоцированные в Карабахе.

В итоге азербайджанские войска за 3,5 недели освободили весь стокилометровый участок границы с Ираном, вышли на южную дорогу от Физули до Ханкенди через Кырмызы Базар и начали двигаться на север вдоль армяно-азербайджанской границы, нацелившись на блокаду последнего оставшегося у захватчиков маршрута снабжения – через Лачин. Однако и здесь ожидания Еревана были обмануты: в то время как основные силы оккупантов были стянуты к Кырмызы Базару и Лачину, чтобы остановить выход ВС АР к Ханкенди с юга и запада, азербайджанский спецназ прошел по горам от села Туг близ Гадрута до Шуши и за четыре дня уличных боев 5-8 ноября полностью освободил культурную столицу Азербайджана. Поскольку Шуша является центральной стратегической высотой Карабаха прямо над дорогой из Лачина и в 5 км от расположенного в низине Ханкенди, война оказалась проиграна Арменией: оккупанты между Шушой и Агдамом попали в котел.

Не менее важным, чем работа стратегов, залогом победы Азербайджана стало то, как Баку, не прекращая работу по политико-дипломатическому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, последовательно укреплял и развивал свои вооруженные силы, закупал и осваивал передовые вооружения, постоянно обучал солдат и офицеров. Курс президента Ильхама Алиева на строительство боеспособной и мотивированной армии сыграл решающую роль в Отечественной войне Азербайджана. Когда у республики возникла потребность в жестком ответе захватчикам, вознамерившимся оккупировать еще одну часть азербайджанской земли, кулак ВС АР оказался действительно железным. Операция по освобождению Шуши войдет в учебники по военному искусству, ведь спецназовцы поднялись в город по голым скалам в полной экипировке и выбили захватчиков из него без поддержки артиллерии и беспилотников.

Благодаря освобождению Шуши 8 ноября 2020 года и капитуляции Армении в Карабахской войне 9-10 ноября Баку принудил Ереван к миру и заставил вывести оккупационные войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Таким образом Азербайджан самостоятельно завершил и отправил в прошлое армяно-азербайджанский конфликт, восстановил свою территориальную целостность и защитил свой суверенитет. В Армении и армянской диаспоре в те же дни возникла идея реванша, новой войны с Азербайджаном, эти настроения остаются сильны и по сей день, однако целый ряд провальных провокаций армянской армии на границе показывает, что никакого реванша быть не может. Азербайджанский народ навсегда вернулся на свою землю в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, утвердив простую, но непреложную истину: "Карабах – это Азербайджан!".