Президент Узбекистана встретился с генсеком Всемирной туристской организации

7 ноя. 16:49

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник принял генерального секретаря Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили.

Генсек ЮНВТО дал высокую оценку результатам проводимых реформ по развитию современной туристической инфраструктуры в Узбекистане, отметил формирование благоприятных условий для реализации деловых инициатив, благодаря которым возможен качественный рост внешнего и внутреннего туризма.

Стороны договорились принять "дорожную карту" по расширению взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с Организацией. В планах мероприятия по продвижению туристического бренда республики, проведение эффективных информационных кампаний, подготовка высококвалифицированных кадров.